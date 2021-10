D1A: «La ligne 3D va réduire les erreurs, pas les supprimer», explique le directeur technique du département arbitrage

« Nous avons pris la décision de mettre en place la 3D après les discussions autour des différentes phases qui ont fait débat », a-t-il indiqué. « La 3D était déjà incluse dans le contrat mais nous avions d’autres priorités. Cela demandait aussi du temps car il fallait former de nombreuses personnes dont les opérateurs. Nous allions y venir quoi qu’il arrive mais nous avons accéléré le processus. »

Cependant, l’apparition de cette nouvelle technologie ne sera pas toujours fiable à 100 % et ne sera pas utilisée tout le temps. De plus, le traçage d’une ligne 3D peut prendre près d’une minute de plus que pour la 2D. « Elle permettra de réduire le champ d’erreur mais pas de le supprimer. Dans le cas où les deux lignes se touchent, nous pourrons utiliser le zoom pour déterminer s’il y a un petit écart entre le défenseur et l’attaquant. Si les lignes sont toujours collées, alors la décision prise sur le terrain sera validée. »