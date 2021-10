Culpabilité requise contre Sami Haenen pour délit de presse et menaces

L’infraction principale reprochée à l’accusé est un délit de presse. Sami Haenen a écrit sur Facebook des propos qui constituent une menace à l’égard des féministes et de la majorité des femmes.

Les faits se sont déroulés entre le 12 et le 19 octobre 2020. Sami Haenen promettait de devenir « le nouvel Elliot Rodgers », un tueur de masse. Dans ses différents messages, Sami Haenen affichait une haine viscérale envers les femmes et les féministes.

Selon l’avocat général Brigitte Goblet, plusieurs dispositions constitutionnelles entrent en action lors de ce procès exceptionnel. La loi, la jurisprudence et la doctrine seront les outils des jurés lorsqu’ils devront déterminer la culpabilité de Sami Haenen, renvoyé devant la cour d’assises de Liège, seule compétente selon la Constitution pour juger les délits de presse.

« Ce procès permet de juger quelqu’un qui a subi une déception amoureuse depuis dix ans. Sa déception s’est transformée en rage à l’égard des femmes, au point d’adhérer à une espèce de sous-culture Incel, née aux États-Unis et qui cloue au pilori les féministes et les femmes, considérées comme responsables de la misère sexuelle et affective des hommes », a annoncé l’avocat général en contextualisant les faits reprochés à l’accusé.