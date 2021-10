Sporting de Charleroi: un noyau très réduit à l’entraînement des Zèbres ce mardi

Les obligations internationales et les petits pépins physiques ont conduit Edward Still à mener la séance matinale de ce mardi avec un groupe restreint.

Après avoir regagné le Mambourg, après quelques jours de repos, pour du travail individuel ce lundi (musculation, soins etc.), les Zèbres ont emprunté la route de Marcinelle ce mardi matin pour la reprise des entraînements collectifs.

Mais les obligations internationales de dix de ses joueurs ont conduit Edward Still à dispenser la séance à une assistance plutôt restreinte. Seuls quatorze joueurs étaient présents, dont deux gardiens (Desprez et Chiacig) et Bedia, l’attaquant ivoirien ayant bossé sur le côté en raison d’une douleur au mollet alors que Joris Kayembe était absent pour raisons familiales.