Le Standard confirme les arrivées de Serge Costa et Léo Djaoui dans le staff de Luka Elsner

Les deux hommes accompagneront le nouveau coach du Standard ainsi que Will Still, nouveau T2 du club liégeois.

Après avoir présenté Luka Elsner et Will Still devant les médias ce mardi, le Standard a confirmé sur les réseaux sociaux les arrivées de Serge Costa et de Léo Djaoui dans le staff du nouveau coach.

Costa occupera le poste de T3, tandis que Léo Djaoui sera chargé de la préparation physique.