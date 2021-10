Le parquet ouvre une enquête pour soupçons de viols et d’agressions sexuelles au Cimetière d’Ixelles

À lire aussi 1447537765579726855

Le parquet de Bruxelles a indiqué qu’une enquête était en cours pour plusieurs plaintes : « Le parquet de Bruxelles peut confirmer que plusieurs plaintes ont été déposées pour des faits de mœurs qui auraient été commis dans le quartier du Cimetière d’Ixelles ces derniers mois. Une enquête est ouverte afin de faire la lumière sur les circonstances exactes de ces faits. Dans l’intérêt de celle-ci, aucun autre commentaire ne sera fait. »

« On a appris par les réseaux sociaux que l’un de nos employés était suspecté d’agressions. On a décidé ce lundi de mettre à pied la personne concernée immédiatement par principe de précaution en attendant de plus amples informations. Ceci étant dit, nous, on n’a eu aucune communication de la police pouvant nous laisser penser que quelqu’un de notre personnel représenterait le moindre danger pour qui que ce soit. Cela fait quinze ans qu’on assure la sécurité de nos clients et que c’est un point extrêmement important pour nous. Tout notre personnel a un certificat de moralité. On est assez surpris et on prend cela très au sérieux. Si les faits sont avérés, on sera les premiers à soutenir une condamnation », a commenté ce lundi la direction du Waff à nos confrères de Sudinfo.