Kris Dane, «Levitate»

Septième album déjà pour l’Anversois de Bruxelles qui a enfin réalisé ses rêves de cow-boy en s’installant dans un ranch… à Neutré, près de Liège. Ce n’est pas le Colorado ni le Wyoming, mais cela lui permet malgré tout, parmi ses chevaux, d’être inspiré par cette musique western qu’il a toujours brillamment défendue. OK Corral sur Meuse ? Pourquoi pas, même si ici ses nouvelles chansons ne forcent pas le trait country, à l’image du très beau « Palooza », plus springsteenien que jamais. Kris a toujours réussi – et c’est une fois de plus le cas – à flirter de façon personnelle et originale avec ses héros, tel un jeune Johnny Cash européen bien décidé à livrer ses propres chansons, avec un sens mélodique, des harmonies renversantes et une production toujours léchée. Kris, en ce sens, est unique et son disque un véritable foisonnement d’idées craquantes. De quoi aisément léviter en toute quiétude…