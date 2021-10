Le Reflektor danse avec les mots

Amis Terriens et le SilverRat Band présentent leurs derniers albums à Liège le samedi 16 octobre. Deux groupes où les mots claquent.

Des mots qui frappent les esprits, qui réveillent nos sens légèrement endormis, qui rebondissent sur les murs qui nous enferment parfois, qui nous enchantent et qui nous piquent. C’est l’essence même du travail de deux groupes qui présentent leurs dernières productions à Liège ce week-end : Amis Terriens et le SilverRat Band. Leurs derniers albums sont parus il y a déjà quelque temps mais, pandémie oblige, tous leurs concerts ont été annulés ou reportés. Et voilà que l’horizon se débouche enfin.