Mochélan: rester dans l’écriture

Fine plume trop rarement saluée par les programmateurs radio, Mochélan est revenu à ce qu’il fait le mieux : écrire et dire ses textes. Sur « ReWind » le Carolo installé à BX renoue avec le rap des racines.

L’an passé, comme de nombreux artistes confinés, Simon Delecosse alias Mochélan s’est retrouvé face à lui-même. Alors il a retracé son parcours. « J’ai tout réécouté, nous raconte par un après-midi venteux dans un petit bar de la place Flagey celui qui nous a jadis titillé l’oreille et l’âme avec « Notre ville ». Entre parenthèses prix du Jury au concours Envol des Cités en 2010, l’intéressé décrochant en outre en 2012 les Grand Prix à la Biennale de la Chanson Française et au concours Du F Dans Le Texte, puis en 2015 un Octave de la Musique. J’ai relu tous mes textes, et ça m’a un peu attristé de voir que beaucoup d’écrits prenaient la poussière virtuelle sur mes disques durs, des textes que j’aime, représentatifs d’un travail… » La suite, c’est donc ReWind