A l’automne, les petits virus reprennent vigueur

Avec le covid et les gestes barrières, rhinites et autres adénovirus s’étaient montrés discrets. Mais cette année, ils refont leur apparition, surtout chez les enfants, sans que ce ne soit inquiétant.

On les avait presque oubliés. Ces derniers jours les virus respiratoires qui se réveillent à l’approche de l’hiver se rappellent à notre bon souvenir, eux qui avaient pratiquement disparu en raison de l’épidémie de coronavirus. Les masques, le lavage intensif des mains ou encore la distance sociale ont tenu le covid à distance, mais également tous ses cousins qui se transmettent grâce à nos contacts sociaux. Selon le dernier rapport épidémiologique de Sciensano qui s’arrête à la semaine 39 (le 3 octobre), l’incidence des consultations chez le médecin généraliste pour syndrome grippal a augmenté à 120 pour 100.000 habitants dans le groupe d’âge des 5-65 ans. L’incidence des consultations pour infections respiratoires aiguës autres que le syndrome grippal a diminué dans le groupe d’âge des 15-64 ans mais a légèrement augmenté chez les moins de 5 ans et chez les plus de 65 ans.