«Intérieur»: la mort dans l’âme, et tout autour

À partir d’une courte pièce de Maurice Maeterlinck, Héloïse Jadoul compose une expérience sensorielle qui explore les frontières du vivant, et interroge notre rapport au deuil et à l’au-delà.

On croirait une toile d’Edward Hopper ! Ces personnages figés, ces couleurs contrastées, cette ambiance mélancolique et suspendue, comme hors du monde. Pourtant, à y regarder de plus près, cette scène du quotidien, bien que parfaitement immobile, n’a rien d’un tableau mais bien tout d’une scène vivante. Sous l’expression impassible de ces poupées de cire, ce sont des êtres de chair et de sang (Sarah Grin, Ophélie Honoré, Manon Joannotéguy et Alexandre Trocki) qui incarnent cette veillée familiale, amenée à s’ébrouer peu à peu : un père, une mère, deux jeunes filles et un enfant endormi dans les bras de sa mère.