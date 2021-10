Geneviève Asse, une fenêtre sur le livre

Derrière l’« œuvre au bleu », tout un univers dédié au livre. Minimalisme et plénitude à la Wittockiana

La mer, la mer toujours recommencée… Le bleu à l’infini parfois animé d’une trace rouge ou d’une ligne, d’une ébauche de composition qui en architecturant l’espace le rend tangible et l’ouvre. Le bleu, un bleu impalpable après le blanc qui fut sa première option au royaume de l’abstraction, telle est l’identité picturale de Geneviève Asse. Il serait juste de parler de minimalisme (mais jamais de monochromie) bien que l’artiste n’appartienne à aucune école et que son art tout en pureté, grâce et profondeur doive surtout à ses recherches personnelles, à l’authenticité de ses émotions.