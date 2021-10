La galerie Hatzenberger fête ses dix ans

Dix ans que Mathilde Hatzenberger partage ses joies et ses passions dans sa galerie ixelloise, d’abord située au sein du Rivoli Building, désormais face au parc Tenbosch. Dès ses débuts, l’historienne de l’art française a eu à cœur de représenter des artistes internationaux abstraits ou figuratifs, peintres, céramistes, verriers… – on se rappelle avec émotion l’artiste japonaise Yoshie Sugito, qui, installée à Berlin, y développait un univers radical et minimal métissé d’influences européennes. Inspirée par la très belle et émouvante exposition monographique qui célébrait les 25 ans de la galerie Zürcher à Paris, Mathilde Hatzenberger a trouvé pertinent et plus gai de ne pas résumer la petite centaine d’expositions signées durant ces dix années, mais de proposer du neuf. Cet automne, elle dévoile son dernier coup de cœur : l’artiste madrilène Miguel Oliver (1968-), actif à Bruxelles depuis dix ans comme elle !