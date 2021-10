Anderlecht: Sergio Gomez est aussi prophète en son pays

Depuis qu’il a rejoint Bruxelles, l’été dernier, Sergio Gomez (21 ans) ne descend plus de son nuage. Non content de briller tout en multipliant les passes décisives et les centres avec Anderlecht, l’ancien gaucher de Barcelone et de Dortmund séduit également avec les U21 espagnols. Avant même de se mesurer à l’Irlande du Nord mardi soir – le match était en cours à l’heure de boucler cette édition –, le Catalan avait signé un but et un assist face à la Slovaquie (3-2) la semaine dernière, après s’être déjà montré déterminant un mois plus tôt en Lituanie (0-2). En Espagne, on est (de nouveau) sous le charme de ce pur produit de La Masia, le célèbre centre de formation du Barça, qu’il avait quitté pour Dortmund en janvier 2018 avec l’étiquette de grande promesse.

1 Une nouvelle perle pour… Luis Enrique ?