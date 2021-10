Coronavirus: CureVac arrête le développement de son 1er vaccin, l’action chute

En conséquence, l’accord signé entre CureVac et la Commission européenne pour l’achat de 450 millions de doses de CVnCoV, dont 2,9 millions pour la Belgique, expire également.

L’entreprise allemande a précisé qu’elle étudiait la possibilité de transférer les engagements relatifs au premier candidat vaccin à celui de deuxième génération, et qu’elle resterait en contact avec la Commission européenne.

Après cette annonce, l’action Curevac perdait près de 8 % , sous les 40 dollars, sur le Nasdaq vers 10h30 (16h30 en Belgique). A son plus haut, le titre Curevac avait dépassé les 150 dollars.

À lire aussi Quel avenir pour le vaccin Curevac, efficace à 47%?

Le CVnCoV fonctionne de la même manière que les vaccins contre le coronavirus mis au point par les firmes allemande et américaines Pfizer/BioNTech et Moderna. Cependant, dans le cas de CureVac, le sérum s’est révélé moins efficace avec une protection inférieure à 50 % alors qu’elle est d’environ 90 % pour les vaccins de Pfizer/BioNTech et Moderna.