Les cristaux emballent le Mont-de-Piété

On a beaucoup parlé de l’autre, celui de l’Arc de Triomphe. Ces cristaux-ci, drôlement plus humbles, seront mis en lumière mardi prochain.

Et plus accessibles surtout ! Quatorze pièces de cristal (verres, vases, coupes…) seront dispersées mardi 19 octobre au Mont-de-Piété, institution publique dépendant de la Ville de Bruxelles qui pratique le prêt sur gage depuis 400 ans, soit depuis… 1618.

Dans cette vente aux enchères où l’on trouvera aussi des lots de céramique, de verre, des objets de vitrine, des bijoux et des montres, quelques très jolies choses, des plus banales aux plus exceptionnelles. Beaucoup de Val Saint Lambert évidemment, même si depuis qu’elle touche l’international, la salle de ventes bruxelloise voit le cristal de Daum intéresser les amateurs français.