Eddy Merckx fait l’éloge de Tadej Pogacar: «Avec lui, on tient vraiment le nouveau Merckx»

Ce lundi, le Slovène était réuni avec un certain Eddy Merckx au siège de DMT Cycling, une entreprise de chaussure de cyclisme. Et le Cannibale n’a pas manqué de faire l’éloge de la nouvelle star du cyclisme mondial. « J’ai entendu maintes fois ’c’est le nouveau Merckx’ sans que les conditions soient remplies, mais avec Tadej (Pogacar), je pense qu’on le tient vraiment cette fois-ci », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Tuttobiciweb.

Vainqueur samedi dernier de Tour de Lombardie, Tadej Pogacar a ponctué de la plus belle des manières sa magnifique saison 2021, lors de laquelle il s’est aussi offert son deuxième Tour de France consécutif, ainsi que Liège-Bastogne-Liège.

« Il a 23 ans et a déjà remporté le Tour de France à deux reprises, c’est incroyable. C’est un coureur complet, et s’il reste sur ce que l’on a vu de lui jusqu’à présent, il remportera bien d’autres Tour de France, mais aussi le Tour d’Italie […] Il n’est qu’au début de sa carrière, donc je pense qu’il peut faire mieux que moi sur certaines courses. Il a 23 ans et a déjà remporté 30 courses, toutes de très belle facture. Personnellement, à 24 ans, je n’avais pas encore gagné le Tour de France, alors que lui en a déjà gagné deux. Pendant de nombreuses années, nous allons certainement profiter d’un grand champion qui fera du bien à ce sport », a ajouté Eddy Merckx.