«Martin Luther King vs the FBI», retour sur les heures sombres du «Bureau»

L’histoire n’est pas neuve : Martin Luther King Jr. a fait l’objet d’une surveillance de la part du FBI. Mais on n’en savait manifestement pas tout, de l’ampleur de cette « enquête » aux méthodes utilisées par le Bureau en passant par le but final. C’est aujourd’hui chose faite alors que de nombreux documents ont été récemment déclassifiés.

D’après The FBI and Martin Luther King Jr. : From « Solo » to Memphis de David J. Carrow, ce documentaire montre à quel point Hoover, le directeur du FBI de l’époque, s’inquiétait du charisme de MLK, craignant de voir survenir un « Messie noir » en la personne, comme l’écrit alors dans un mémo un de ses seconds, « le négro le plus dangereux pour l’avenir des Etats-Unis. ».