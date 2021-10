Roger Federer hors du top 10, à 40 ans et une blessure

Ce sont des signes que tous les amateurs de tennis n’aiment pas voir arriver : ce lundi, Roger Federer ne fera plus partie du top 10 mondial. À 40 ans et une blessure au genou droit qu’il traîne désormais depuis plus d’un an et… trois opérations.

Dans ces conditions, et alors qu’on ne sait même pas s’il va rejouer un jour (il persiste à y croire), le Maître suisse fait peut-être, là, son au revoir définitif à ce top 10 qu’il n’avait pas quitté durant 14 ans d’octobre 2002 à octobre 2016 ! Avant d’autres adieux ?

On n’enterre jamais une légende ! On se souvient qu’en janvier 2017, justement, il avait aussi affiché le pire classement de sa carrière en 15 ans, « chutant » au 17e rang mondial, ce qui avait d’emblée suscité pas mal de commentaires puisque le Bâlois se remettait déjà d’une blessure au genou, gauche cette fois, encourue après avoir donné le bain à ses jumelles… Ce qui avait engendré la première opération de sa carrière et une saison 2016 limitée à 7 tournois. Mais « Super Roger » enfilait le costume du phénix et redevenait le numéro un mondial, un an après sa rééducation, en remportant le tournoi de Rotterdam, le 19 février 2018, à 36 ans (plus vieux nº1 de l’histoire) !