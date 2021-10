«Gogo» la plus vieille écolière du monde

À l’heure actuelle, plus de 130 millions de filles n’ont pas accès à l’école. Or étudier est une richesse. C’est pour cette raison que Gogo, analphabète vivant dans une vallée kenyane éloignée, a décidé de prendre le chemin de l’école à 90 ans avec six de ses arrière-petits-enfants. À force de détermination, elle a convaincu le directeur qui la trouvait trop âgée et s’est battue pour agrandir le dortoir des filles. Née à l’époque coloniale en 1923, interdite d’école, comme toutes les petites filles vivant à la campagne, elle s’est mariée très jeune et n’a jamais quitté sa colline.