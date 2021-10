Pas de vols d'Air Belgium vers les Antilles avant décembre mais l'île Maurice dès vendredi

Après avoir relancé plusieurs fois ses vols depuis le début de la crise du coronavirus, avant de devoir chaque fois les suspendre, la compagnie ne souhaite plus répéter cela avant que le taux de vaccination ait dépassé les 60% sur place, explique Niky Terzakis. Raison pour laquelle, au vu de l'évolution sanitaire favorable actuelle, elle reprendra ses vols depuis Charleroi vers la Guadeloupe le 3 décembre et vers la Martinique le lendemain.

Durant l'été, la compagnie avait été contrainte de soudainement suspendre ses vols vers les Antilles en raison de la dégradation de la situation sanitaire sur place, avec un taux de vaccination bien plus faible qu'en France métropolitaine, et du confinement qui y avait été décrété.

En revanche, aucun report n'est prévu pour la liaison entre Brussels Airport et l'île Maurice, où le taux de vaccination a d'abord été maîtrisé avant que la destination ne soit rouverte aux touristes début octobre. Dès ce vendredi, elle sera assurée deux fois par semaine, durant des vols de nuit dans les deux sens, à bord d'un flambant neuf A330neo, un appareil de toute dernière génération, plus efficace, moins polluant et moins bruyant, qui a été présenté mardi. Un second avion de ce modèle devrait intégrer la flotte d'Air Belgium le mois prochain.

Les réservations sont très positives et les vols vers l'île Maurice sont d'ailleurs complets jusqu'au 9 janvier, s'est réjoui Niky Terzakis. Ce dernier se montre dès lors confiant et "relativement serein" pour l'avenir. La situation financière de sa compagnie, très touchée par la crise du Covid, n'est, certes, pas glorieuse (16 millions d'euros de pertes en 2020, NDLR) mais elle s'améliore de mois en mois, explique-t-il. La société continue à engager, notamment beaucoup de pilotes, et compte désormais environ 400 collaborateurs.