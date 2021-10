Pass sanitaire: en Wallonie, c’est le Far West

Le Covid Safe Ticket imposé dans la culture, l’horeca ou le sport à partir de 16 ans, cela ne sera pas une réalité avant encore au moins deux semaines en Wallonie. La date qui circule désormais est le lundi 1er novembre.

En attendant, c’est un peu le Far West car plusieurs institutions comme l’hôpital Ambroise Paré à Mons ou des centres sportifs ont déjà commencé à le demander à leurs visiteurs. Une démarche qui ne repose donc sur aucune base légale. Le CST n’est obligatoire que dans le cas des événements de plus de 3.000 personnes en intérieur et 5.000 en extérieur.

Un restaurateur ou une patronne de salle de fitness ne peut donc pour l’instant pas utiliser l’argument d’une absence de pass sanitaire pour refuser l’entrée. Ce qui n’empêche pas de devoir respecter les protocoles déjà en vigueur comme à Liège où les règles ont été renforcées (retour des tables de 8 dans les restos, de la fermeture à 1 heure de nights shop…).