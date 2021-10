«Venom: Let there be Carnage»

À quelques heures de son exécution, Cletus Kasady (Harrelson) se confie au journaliste Eddie Brock (Hardy). La rencontre en prison tourne mal et le tueur, passablement « upgradé », file vers l’institution où est enfermée sa fiancée (Harris) dont on tente d’annihiler le pouvoir. Eddie, soupçonné par la police d’être responsable de cette évasion, tente de réparer les dégâts, plus ou moins aidé par le symbiote qui vit avec lui. Pardon : en lui.