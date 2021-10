Flambée de l’énergie: l’essentiel de l’effort concentré sur les ménages les plus faibles

La prolongation du tarif social et le chèque-énergie profitent à un million de ménages. Les surcharges fédérales sur la facture sont transformées en accise, pour bloquer de futures augmentations.

C’est finalement un effort de 760 millions d’euros que le gouvernement fédéral a consenti pour faire baisser la facture d’énergie des consommateurs belges confrontés à la flambée des prix du gaz et de l’électricité. Pas tous les consommateurs cependant. Le principal de l’effort portera avant tout sur les 440.000 ménages qui peuvent bénéficier depuis février de l’extension du tarif social. Ce tarif plus avantageux était déjà d’application pour 500.000 ménages – essentiellement des allocataires sociaux. En pleine pandémie, le gouvernement avait décidé de l’étendre aux personnes bénéficiant de l’intervention majorée de l’assurance soin de santé – le « statut BIM », octroyé à certains allocataires sociaux et à des personnes dont les revenus du ménage n’excèdent pas un plafond annuel de 20.763 euros majoré de 3.843 euros par personne à charge.