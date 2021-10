3 questions à Laure Bertrand, architecte

Construire deux maisons sur un terrain, peut-on faire ça partout ?

Non, les communes ne l’autorisent pas toujours… Les politiques prônent la densification, mais dans les faits, ils ne l’acceptent pas systématiquement, et on se retrouve bloqué. Je savais que toutes les communes n’allaient pas autoriser un projet comme celui-ci… Le terrain que nous avons acheté est classé en centre de village. Cela nous donnait l’assurance de pouvoir densifier, ce qui n’est pas le cas en pleine campagne, par exemple.

Vous avez utilisé les codes ruraux pour favoriser l’intégration du bâtiment…