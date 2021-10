Eruption d’un volcan aux Canaries: de nouvelles évacuations à La Palma (photos)

Environ 6.000 personnes ont dû quitter leur domicile et un millier de bâtiments ont été détruits.

De nouvelles évacuations sont annoncées sur l’île espagnole de La Palma en raison d’une coulée de lave qui s’échappe du volcan Cumbre Vieja, entré en éruption il y a plus de trois semaines. Entre 700 et 800 personnes ont reçu l’ordre de se présenter à un point de collecte avec leurs animaux de compagnie et leurs effets personnels avant 19 heures, heure locale (20 heures GMT), a indiqué mardi le comité d’urgence de Pevolca sur Twitter.