Hockey: des Red Panthers aux ambitions mesurées en Pro League

L’heure de la rentrée a sonné pour les Panthères qui débutent leur 3e saison de Pro League par un déplacement toujours délicat au Wagener Stadium, à Amsterdam. Une première sortie face aux championnes olympiques et d’Europe, double tenante du titre de la compétition et numéros 1 mondiales qui permettra aux protégées de Raoul Ehren d’évaluer le niveau actuel de l’équipe et surtout le chemin parcouru depuis cette magnifique médaille de bronze conquise, en juin dernier, au Championnat d’Europe, dans cette même arène. Il y a 4 mois, les Belges avaient, enfin, offert à leurs supporters des prestations et une compétition digne de leurs ambitions.