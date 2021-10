Budget fédéral - "Une occasion manquée d'organiser une répartition plus juste des richesses" (FGTB)

Certes, le syndicat socialiste relève "plusieurs points positifs" à l'accord, comme les mesures pour réduire la facture énergétique des ménages, surtout à faibles revenus, l'enveloppe d'investissement supplémentaire (un milliard d'euros d'ici 2024) ou encore un certain nombre de propositions concernant l'organisation du travail et le marché de l'emploi (enregistrement des heures de travail, promotion du droit à la déconnexion, droit individuel à la formation).

Le syndicat rouge dénonce aussi un "manque d'ambition pour imposer des efforts aux plus nantis" via la taxe sur les comptes-titres qui n'est "pas renforcée" et le maintien des subsides aux entreprises "malgré l'avis unanime des interlocuteurs sociaux".