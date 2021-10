Trois entreprises wallonnes et bruxelloise récompensées par le Prix de l'Economie sociale

Organisé par l'ASBL Prix Roger Vanthournout avec le soutien de plusieurs organisations d'économie sociale, de la Région bruxelloise et de la Wallonie, ce Prix de l'Economie sociale a pour objectif de mettre en valeur des entreprises sociales wallonnes et bruxelloises. Cela car elles se distinguent par leur impact sociétal, développent des modèles économiques innovants et résilients tout en créant des emplois durables (un sur huit en Belgique, pour quelques 18.000 entreprises), situe cette association.

Cette 28e édition du prix prouve une nouvelle fois - dans ce contexte d'urgence sociétale appelant à une nécessaire transition vers un autre modèle - qu'il est possible de créer de la valeur économique autrement, dans un cadre de valeurs qui met l'économie au service de l'humain, souligne l'ASBL.