«Le Dernier Duel», Ridley Scott renoue avec le récit historique

Adapté du livre d’Eric Jager, Le dernier duel : Paris, 29 décembre 1386, Le dernier duel (The Last Duel) nous replonge au Moyen Age, à l’époque des chevaliers et des croisades. Jean de Carrouges (Matt Damon) et Jacques Le Gris (Adam Driver), au départ proches amis, sont devenus au fil du temps rivaux. Une animosité qui atteint son point culminant lorsque Marguerite de Carrouges (Jodie Comer), épouse de Jean, accuse Le Gris de l’avoir violée lorsque son mari était en voyage. Pour retrouver son honneur et celui de Marguerite, Jean de Carrouges met sa vie en jeu lors d’un des tout derniers duels judiciaires connus en France, appelé aussi « Jugement de Dieu » : un duel à mort face à Le Gris.