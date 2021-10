«Le dernier duel» ou #MeToo au Moyen Age

C’est une histoire qui a des siècles et qui pourtant résonne pleinement avec l’époque contemporaine. L’histoire de Jean de Carrouges (Matt Damon à l’écran) et Jacques Le Gris (Adam Driver), deux amis devenus rivaux. Le premier est un chevalier respecté, combattant avec bravoure et habileté. Le second un écuyer normand dont l’éloquence a fait de lui un des nobles les plus importants et les plus respectés à la Cour. Un homme séduisant et séducteur aussi, qui prenait les femmes pour acquises. Peu importe leur volonté. Si bien que même si Marguerite (Jodie Comer), l’épouse de Carrouges, lui résiste, il ne l’entend pas. Lorsque Carrouges est en voyage, Le Gris rend visite à Marguerite et la viole. Alors que les mœurs de l’époque auraient voulu le contraire, celle-ci refuse de garder le silence et dénonce son agresseur. Au péril de sa vie et de celle de son mari.