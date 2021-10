Pass sanitaire: comment les bourgmestres bruxellois vont organiser les contrôles

Vendredi, le pass sanitaire sera de rigueur, à Bruxelles, dans les cafés, restos, salles de sport… Une règle générale, des exceptions (pas de Covid Safe Ticket dans les snacks et sandwicheries si c’est à emporter, ni dans les clubs de sport si c’est à l’extérieur…), et beaucoup de questions et doutes, encore, sur le terrain. Premiers concernés par la mesure, les bourgmestres de la capitale ne cachent pas qu’ils travaillent, ces derniers jours, dans une certaine improvisation.