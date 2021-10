Tampons gratuits pour les plus précaires? Bolsonaro met son veto

Vous avez déjà imaginé devoir utiliser du papier journal ou de la mie de pain pour absorber vos règles ? » Pour évoquer la précarité menstruelle qui touche des centaines de milliers de Brésiliennes, Rozana Barroso, présidente de l’Union brésilienne des étudiants du secondaire, parle cash.

Et quand le président Bolsonaro met son veto à un plan de distribution de protections périodiques gratuites aux filles et femmes les plus précaires, elle voit rouge : « Ce veto est absurde et inhumain », a-t-elle expliqué au Guardian. « De nombreuses étudiantes sont empêchées de poursuivre leurs études parce qu’elles ne peuvent aller à l’école par manque de protections périodiques. »