L’ingénieur et l’aventurière

Après des personnages d’envergure comme Molière, Arsène Lupin ou Léonard de Vinci, Romain Duris s’est glissé dans la peau de Gustave Eiffel avec sa modernité. « Avec des personnages historiques, je me demande toujours quel genre de personne pourrait exister aujourd’hui avec ce même caractère. Pour Eiffel, j’ai pensé à Steve Jobs car il est de ces gens de grand ego qui ont une intelligence et un savoir-faire immenses. Ils sont sans peur, capables d’aller plus vite, de révolutionner. Mais incarner de tels personnages demande de les accaparer encore plus. Comme ils appartiennent à tout le monde, il faut assumer de prendre des risques et d’inventer son Molière ou son Eiffel », nous explique l’acteur qu’on verra en Aramis dans Les trois mousquetaires, de Martin Bourboulon.