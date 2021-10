Budget fédéral: un accord superlatif selon De Croo, relatif pour les partis

Le Premier ministre a aligné les superlatifs concernant la Belgique, mardi, dans sa déclaration gouvernementale à la Chambre. Restent les antagonismes au sein de sa coalition. Et un accord plus XXL que haut en couleur.

L’élan, les superlatifs

L’heure est à la présentation de l’épure gouvernementale, mais le Premier ministre commence par ce qui occupe le pays depuis si longtemps : le covid. Il fait applaudir des représentants des soignants présents dans les tribunes et salue leur « formidable détermination ». Comme pour s’en inspirer ? Toujours est-il qu’il s’évertue à redonner de l’allant à son gouvernement, du tonus à ses politiques, du peps à sa com. Et tant pis si d’aucuns y voient de la méthode Coué…