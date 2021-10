Martin Bourboulon: «La tour Eiffel est le symbole du romantisme à la française»

Eiffel, c’est l’aventure d’un homme en avance sur son temps et qui construit une tour métallique de 324 mètres de haut en plein cœur de Paris par amour, un édifice initialement éphémère qui fascine toujours autant aujourd’hui qu’en 1889. Eiffel, c’est aussi l’aventure d’un grand film romantique, arrêté un temps dans son élan par un virus. Le tournage devait commencer le 18 mars 2020. Emmanuel Macron a annoncé le confinement le 17 mars. La production a dû rappeler les camions techniques sur le chemin du décor, là où un pilier de la tour avait été construit à l’échelle 1.1. « Ça a brisé un élan et une créativité sur le point de se faire. Le tournage a repris le 1er juin avec une soif d’y retourner, une envie, une excitation heureuse de se retrouver et finalement de finir ce film