Des robots pour produire des plantes de façon optimale

Depuis 2017, le projet OptiBiomasse à Gembloux Agro-Bio Tech produit des plantes et analyse leurs molécules susceptibles d’intéresser le secteur pharmaceutique et parapharmaceutique. L’intelligence artificielle se mêle au projet via un robot qui analyse les plants.

Mieux connaître les molécules de plantes médicinales et optimaliser leur culture, c’est un des objectifs du Centre Agro-Bio Tech de Gembloux. C’est le cas avec le chanvre dont les effets thérapeutiques pour calmer des douleurs sont connus, mais aussi de l’euphorbe, du pélargonium et de l’échinacée, l’intention étant d’en extraire les principes actifs les plus efficients. Les résultats concernant l’euphorbe sont attendus cette année, en 2022 pour le chanvre et en 2023 pour l’Artemisia annua.

Dans le contexte du covid, les recherches se sont en effet réorientées vers l’artemisia, l’absinthe chinoise, aux propriétés antipaludiques et antivirales, et donc potentiellement anti-covid, mais avec un plus lié à l’intelligence artificielle, via l’utilisation d’un robot innovant installé au sein des cultures de Gembloux Agro-Bio Tech ULiège.