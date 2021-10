Les fédérations sportives doivent renforcer leur mixité

Vaste sujet de débat(s), la question de la mixité dans le sport et plus particulièrement celle qui existe – ou n’existe pas assez–, au niveau de ses instances dirigeantes a une nouvelle fois été au centre des débats. Mardi, sur initiative de la Ministre des Sports Valérie Glatigny (MR), la Fédération Wallonie-Bruxelles a adopté un décret visant à renforcer l’obligation de mixité au sein des conseils d’administration des différentes fédérations et associations sportives. En 2021, comme le constate la Ministre, la représentativité féminine est en effet insuffisante. Et a fortiori loin d’être satisfaisante. «Au sein des 63 fédérations et associations concernées, les femmes ne représentent actuellement que 28% des membres des organes de gestion», constate la Ministre par voie de communiqué. «Le projet adopté par le gouvernement vise à (…) renforcer les efforts déjà déployés par les fédérations et à assurer une représentation plus équilibrée au sein des instances sportives.»