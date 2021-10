TC Nivelles - Plus de deux millions d'euros et deux immeubles confisqués après des faits d'escroquerie

Les faits ont commencé en 2009 à Monaco. A.C., ancien banquier bruxellois, terminant sa carrière dans une banque monégasque où il était gestionnaire de portefeuilles, a contacté certains de ses clients pour leur proposer des placements financiers très intéressants. Il a réussi à se faire verser des sommes importantes mais en réalité, au lieu de les investir, il les versait sur son compte privé.

Pour rassurer des clients qui demandaient une carte bancaire liée à ces soi-disant comptes ou voulaient en savoir plus sur le rendement de leur argent, il envoyait une lettre à en-tête de la banque monégasque, affirmant qu'il y avait des retards techniques mais que les placements se portaient bien. Jusqu'au moment où des clients se sont présentés à la banque et ont montré ces courriers. Les faits ont été dénoncés et l'homme a passé sept mois en détention préventive à Monaco.