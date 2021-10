Sporting de Charleroi: Zorgane-Gholizadeh, une place pour deux

À quelques jours du retour à la compétition, dimanche contre Genk, Adem Zorgane et Ali Gholizadeh semblent en balance. Pourtant, l’Algérien et l’Iranien ont des profils sensiblement différents.

Alors qu’Ali Gholizadeh faisait office de titulaire indiscutable en début de saison, l’arrivée d’Adem Zorgane, qui a pris sa chance quand Marco Ilaimaharitra était sur le flanc quelques semaines pour blessure avant d’être associé au Malgache, a quelque peu changé la donne.

Et l’exclusion de l’Iranien en fin de première mi-temps à Gand, alors qu’il avait ouvert la marque pour les Zèbres, lui a aussi quelque peu fait perdre du crédit aux yeux de son coach. « Ali a commis une erreur », pestait en effet Edward Still au soir du match à Gand, le 12 septembre, digérant mal la chose malgré un succès obtenu à l’arraché, le joueur ayant pris un second jaune pour une faute stupide après un premier pour protestation. « Il y a une règle chez nous : seuls deux joueurs peuvent aller parler à l’arbitre, le capitaine et le gardien. »