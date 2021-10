Trooz annonce un vaste plan d’aide de 2.150.000 euros pour les victimes des inondations

A l’instar de la commune de Chaudfontaine qui a récemment décidé d’aider financièrement les victimes des inondations en versant 650 euros aux ménages sinistrés (plus 195 euros pour chaque personne à charge), la commune de Trooz a elle aussi choisi de donner un coup de pouce à sa population touchée par les intempéries de la mi-juillet.

Face à l’ampleur des dégâts, les autorités communales et le CPAS ont activé les fonds fédéraux, régionaux et ceux transmis par la Croix-Rouge. Dans un premier temps, 1.150.000 euros vont être distribués aux sinistrés sous diverses formes, annoncent par communiqué de presse le bourgmestre Fabien Beltran et le président du CPAS Etienne Vendy.