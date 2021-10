Luka Elsner: «J’ai l’espoir de pouvoir apporter au Standard une étincelle»

Luka Elsner (39 ans), fort d’un contrat de deux ans signé en faveur du Standard, est impatient de relever ce qu’il considère être le plus beau défi de sa jeune carrière d’entraîneur. Malgré les difficultés et les circonstances, avec un groupe dont il ne disposera complètement qu’à la veille du match de samedi (20h45) face à OH Louvain, pour son grand baptême du feu.