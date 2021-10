NBA: Kyrie Irving, non vacciné, est écarté jusqu’à nouvel ordre par les Brooklyn Nets

Le meneur All-Star de 29 ans n’est toujours pas vacciné contre le coronavirus et ne peut donc pas participer aux matchs à domicile de son équipe en raison des règlements en la matière imposés par les autorités de la ville de New York.

« Compte tenu de la nature évolutive de la situation et après une délibération approfondie, nous avons décidé que Kyrie Irving ne jouera pas ou ne s’entraînera pas avec l’équipe jusqu’à ce qu’il soit éligible pour être un participant à part entière », a déclaré Marks dans un communiqué mardi.

« Kyrie a fait un choix personnel, et nous respectons son droit individuel de choisir. Actuellement, ce choix restreint sa capacité à être un membre à plein-temps de l’équipe, et nous ne permettrons à aucun membre de notre équipe de participer avec une disponibilité à temps partiel. Il est impératif que nous continuions à créer une harmonie au sein de l’équipe et que nous restions fidèles à nos valeurs établies de longue date, à savoir la solidarité et le sacrifice. »

Irving n’a joué que 74 matchs de saison régulière en deux ans depuis qu’il a rejoint les Nets, manquant de longues périodes en raison de problèmes de blessures et de raisons personnelles.

Brooklyn était donné favori pour le titre NBA cette saison lors du sondage annuel auprès des managers généraux de toutes les franchises de la NBA.