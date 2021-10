Plus besoin de certificat médical pour un jour d’absence

Mise sur la table par la vice-première Petra De Sutter (Groen), la mesure supprimant l’exigence de fournir à l’employeur un certificat médical pour une maladie de courte durée a été adoptée par le gouvernement. Un compromis a dû être trouvé avec ceux qui craignaient les abus. Cette suppression ne vaudra finalement que pour une durée d’un jour et ne sera valable que trois fois par an. Pour rencontrer les craintes des organisations de classes moyennes, la mesure ne s’appliquera pas non plus aux entreprises de moins de 50 personnes. Du moins dans un premier temps. « Elle sera évaluée et éventuellement élargie si les résultats sont positifs », insiste-t-on au cabinet De Sutter. La date d’application n’est pas encore connue