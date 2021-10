L'UE lève 12 mds EUR lors de la plus grosse émission mondiale d'obligations vertes

Cette opération "représente le plus important livre d'ordre d'obligations vertes jamais réalisé sur les marchés mondiaux et la plus grosse obligation verte jamais émise, pas seulement en Europe, mais dans le monde", a affirmé à la presse Johannes Hahn, le commissaire européen au Budget.

La Commission européenne a précisé que la demande des investisseurs pour ces produits financiers avait dépassé les 135 milliards d'euros. Le taux de l'obligation est particulièrement favorable, à 0,453%.