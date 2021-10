L'agriculture et l'horticulture flamandes frappées par la hausse des coûts

Les coûts ayant le plus augmenté sont liés au nourrissage du bétail, à l'énergie et aux produits phytosanitaires. À cela s'ajoutent des marchés volatiles et de mauvaises conditions météorologiques.

"Cela reste regrettable de constater que l'agriculture et l'horticulture de Flandre ne parviennent pas à répercuter rapidement ces hausses de coûts sur les maillons suivants de la chaîne. Pour ces raisons, la pression sur les marges continue", déplore la présidente du Boerenbond, Sonja De Becker.