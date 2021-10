Le FMI voit une accalmie sur les prix de l'énergie d'ici la fin du premier trimestre 2022

"Pour le moment, même si à court terme, (...) pendant les quelques mois d'hiver, les prix de l'énergie seront élevés, nous nous attendons à ce qu'ils redescendent d'ici la fin du premier trimestre de l'année prochaine et au cours du deuxième trimestre", a-t-elle déclaré.

Elle a toutefois reconnu que "le risque important" était d'avoir un hiver rigoureux qui conduirait alors à "des coupures de courant beaucoup plus larges et des coupures de courant qui auraient un effet beaucoup plus important sur le monde".