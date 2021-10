Budget fédéral: vert dans les investissements, moins dans les réformes structurelles

Le gouvernement De Croo s’est auto-attribué le titre de gouvernement « plus vert que jamais ». Bis repetita mardi : le budget 2022 est « un des plus verts », a dit la vice-Première ministre Petra De Sutter (Groen). Que révèle l’autopsie ? Que si l’on s’en tient à la conférence de presse de 90 minutes du Premier ministre Alexander De Croo, il a fallu attendre la 40e pour entendre sortir les mots « climat » et « environnement ». Anecdotique en soi, mais jusqu’alors, on avait surtout parlé de retrouver la « croissance », de réformer le marché du travail et de faire avancer la cause du numérique. Des thématiques assez classiques…