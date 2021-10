Propos haineux sur Facebook: l’accusé réclame son acquittement

Les avocats de Sami Haenen, Me Lamy et Me Wilmotte, ont plaidé mardi après-midi son acquittement devant la cour d’assises de Liège. Selon la défense, rien de pénalement répréhensible ne peut être retenu contre l’accusé.

Sami Haenen, Flémallois de 34 ans, est le premier belge à comparaître aux assises pour un délit de presse par l’intermédiaire de Facebook. Pour ses conseils, la législation actuelle en la matière doit impérativement changer au plus vite : « Elle est absolument inadaptée aux réseaux sociaux », a plaidé Me Wilmotte, ce mardi aux assises de Liège. L’accusé est poursuivi pour menaces et incitation à la haine à l’encontre des femmes après avoir publié quelques posts affirmant qu’il les haïssait, qu’elles étaient responsables de sa détresse et qu’il pourrait devenir comme Elliot Rodgers, un membre de la communauté misogyne « Incel », auteur d’une tuerie de masse.