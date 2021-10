Budget fédéral - Essenscia salue la réforme de la facture et l'introduction d'une norme énergétique

"Cette réforme est plus que bienvenue pour le secteur chimique et pharmaceutique, fortement orienté vers l'exportation et devant rester compétitif dans le cadre d'une économie mondiale très concurrentielle dans un contexte de forte hausse des prix de l'énergie et du gaz", souligne la fédération belge de la chimie, des matières plastiques et des sciences de la vie.

S'agissant de la réforme de la facture énergétique, Essenscia salue la simplification "de l'enchevêtrement actuel des prélèvements fédéraux qui existe dans la facture énergétique dans le but de ne pas augmenter davantage la part fédérale dans les coûts énergétiques".