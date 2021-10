Podcast – Budget 2022: un accord vraiment ambitieux?

Le gouvernement de Croo s’est finalement accordé sur un budget pour l’année 2022.

Le Soir décrypte les premiers enseignements de cet accord. Peut-on parler de budget ambitieux ? Comment le gouvernement compte-t-il s’y prendre pour remettre les malades de longue durée au travail ? Quel est l’effort consenti pour faire baisser la facture énergétique des ménages ?

Pierre Fagnart a posé ces questions à Bernard Demonty et Bernard Padoan, chefs des services politique et économie du Soir, ainsi qu’à François Perl, directeur du pôle acteur social et citoyen de Solidaris.